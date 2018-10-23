2018-10-23T10:36:45+03:00
Происшествия

Возле ночного клуба "Метелица" в Самаре расстреляли мужчину

По факту преступления завели уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого нашли сотрудники полицииПодозреваемого нашли сотрудники полицииФото: Из личного архива
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7 апреля 2018 года в больницу с огнестрельными ранениями головы и тела обратился 42-летний житель областной столицы. Он сообщил, что в него стреляли из травматического пистолета возле ночного клуба "Метелица" на улице Революционной.

- 11 апреля было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Потерпевшему оказана помощь. Также установлено, что он был судим за мошенничество и растрату, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.

В ходе разбирательств оперативники выяснили, что травмы пострадавший получил во время конфликта с незнакомым ему человеком. Мужчины выясняли отношения и злоумышленник не нашел лучшего аргумента, чем достать пистолет и начать стрельбу.

Долгое время подозреваемого не получалось найти, однако силовики все-таки на него вышли. На днях "стрелка" задержали. Им оказался 38-летний казах, проживающий в поселке Рощинский. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Правоохранители продолжают расследование.

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