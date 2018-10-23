Возле ночного клуба "Метелица" в Самаре расстреляли мужчину
7 апреля 2018 года в больницу с огнестрельными ранениями головы и тела обратился 42-летний житель областной столицы. Он сообщил, что в него стреляли из травматического пистолета возле ночного клуба "Метелица" на улице Революционной.
- 11 апреля было возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Потерпевшему оказана помощь. Также установлено, что он был судим за мошенничество и растрату, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" собственный источник.
В ходе разбирательств оперативники выяснили, что травмы пострадавший получил во время конфликта с незнакомым ему человеком. Мужчины выясняли отношения и злоумышленник не нашел лучшего аргумента, чем достать пистолет и начать стрельбу.
Долгое время подозреваемого не получалось найти, однако силовики все-таки на него вышли. На днях "стрелка" задержали. Им оказался 38-летний казах, проживающий в поселке Рощинский. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Правоохранители продолжают расследование.