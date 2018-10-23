Самарская актриса попала в топ-100 самых сексуальных женщин страны

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-23T10:40:01+03:00

У Лукерьи Ильяшенко есть все шансы возглавить этот рейтинг

Изменить размер текста: A A

Мужской журнал MAXIM составил рейтинг самых сексуальных женщин страны. В него попала 29-летняя уроженка Самары, актриса Лукерья Ильяшенко. Сейчас она находится на 31 строчке рейтинга.

Лукерья Ильяшенко известна по культовому сериалу «Сладкая жизнь». В этом году она порадовала зрителей главной ролью в криминальном сериале «Высокие ставки. Реванш». В следующем году с ее участием выйдут в свет такие фильмы и сериалы, как «Аванпост», «Призрак», «Поселенцы» и «Ребра».

Отметим, что девушка уже не первый год попадает в топ-100 самых сексуальных красавиц страны. В 2015 году она заняла 18 место, в 2016 году – 36 место, а в прошлом году – 12 место. В этом году у Лукерьи Ильяшенко есть все шансы возглавить рейтинг российских красавиц.

Журнал MAXIM уже запустил голосование. Выбирать будут две группы: читатели журнала и экспертное жюри. На основе рейтингов читателей и жюри будет составлен третий самый верный рейтинг. Читательское голосование продлится до 15 ноября. Окончательный вариант рейтинга 100 самых сексуальных красавиц страны будет опубликован в январском номере MAXIM.