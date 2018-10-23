В Самарской области развратница занималась сексом с 14-летней девочкой

СЕГОДНЯ 10:50 2018-10-23T10:54:31+03:00

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Очередное преступление с сексуальным подтекстом удалось выявить самарским стражам порядка. Как установили силовики, к нему причастна 23-летняя, ранее судимая за развратные действия, жительница Ростовской области.

- По версии следствия, она в августе этого года в жилой комнате дома на улице Гражданской села Дмитриевка, что в Безенчукском районе, вступала в половую связь с 14-летней жительницей села. Все было по согласию, без оказания физического и морального воздействия, - рассказывает "КП-Самара" собственный источник.

Тем не менее закон запрещает заниматься сексом с детьми и уголовное дело все-таки возбудили - 16 октября. По части 3 статьи 134 УК РФ - "Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста". Подозреваемую задержали, она дала показания. Сейчас правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах случившегося. Расследование находится в активной стадии.