Самарцы предложили разместить Центр спортивных единоборств в Волгаре
Завершилось голосование по определению места размещения Центра спортивных единоборств в Самаре. Своим мнением самарцы делились на портале «Вместе».
Жителям предлагалось выбрать из четырех вариантов: территория возле стадиона «Самара Арена», площадка возле стадиона «Орбита» в Промышленном районе, территория микрорайонов Южный город или Волгарь. По мнению горожан, Центр единоборств необходимо разместить в Куйбышевском районе Самары в Волгаре. За этот вариант проголосовали 36% человек.
На втором месте оказалась площадка возле «Самара Арены». Этот вариант набрал 34% голосов. Третье место с 17% голосов заняла территория возле стадиона «Орбита». Меньше всего самарцы хотят, чтобы новый спорткомплекс разместили в Южном городе. Этот вариант набрал всего 13% голосов.
Новый спорткомплекс будет предназначен для учебно-тренировочных занятий, а также сможет принимать соревнования национального и международного уровней по различным видам единоборств. Предполагается, что на его строительство потребуется около 2 лет. По словам первого заместителя министра строительства – главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова, мнение жителей обязательно будет учтено при разработке проекта.