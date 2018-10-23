Самарцы предложили разместить Центр спортивных единоборств в Волгаре

СЕГОДНЯ 10:58 2018-10-23T10:58:47+03:00

Предполагается, что новый спорткомплекс построят в течение двух лет

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Завершилось голосование по определению места размещения Центра спортивных единоборств в Самаре. Своим мнением самарцы делились на портале «Вместе».

Жителям предлагалось выбрать из четырех вариантов: территория возле стадиона «Самара Арена», площадка возле стадиона «Орбита» в Промышленном районе, территория микрорайонов Южный город или Волгарь. По мнению горожан, Центр единоборств необходимо разместить в Куйбышевском районе Самары в Волгаре. За этот вариант проголосовали 36% человек.

На втором месте оказалась площадка возле «Самара Арены». Этот вариант набрал 34% голосов. Третье место с 17% голосов заняла территория возле стадиона «Орбита». Меньше всего самарцы хотят, чтобы новый спорткомплекс разместили в Южном городе. Этот вариант набрал всего 13% голосов.

Новый спорткомплекс будет предназначен для учебно-тренировочных занятий, а также сможет принимать соревнования национального и международного уровней по различным видам единоборств. Предполагается, что на его строительство потребуется около 2 лет. По словам первого заместителя министра строительства – главного архитектора Самарской области Анатолия Баранникова, мнение жителей обязательно будет учтено при разработке проекта.