Появился фоторобот преступника, напавшего с ножом на самарскую телеведущую в лифте

СЕГОДНЯ 11:12 2018-10-23T11:17:58+03:00

Горожан просят обратиться в полицию, если они знают этого человека Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самаре полиция разбирается в обстоятельствах нападения на тележурналистку Ингу Пеннер. Напомним, что накануне утром, 22 октября, в лифте дома на Владимирской, 46А на нее с ножом набросился неизвестный.

- По факту обращения 39-летней женщины в полицию проводится проверка. Полицейские устанавливают мужчину, который напал на жительницу областной столицы, - рассказали "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы злоумышленника: мужчина, на вид 45-55 лет, рост 160 – 165 см, среднего телосложения. Был одет: одежда темного цвета, на голове вязаная шапка.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре: 8 (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

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