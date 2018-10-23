2018-10-23T11:17:58+03:00
Происшествия

Появился фоторобот преступника, напавшего с ножом на самарскую телеведущую в лифте

Полицейские просят жителей города помочь им найти злодея
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Горожан просят обратиться в полицию, если они знают этого человекаГорожан просят обратиться в полицию, если они знают этого человекаФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самаре полиция разбирается в обстоятельствах нападения на тележурналистку Ингу Пеннер. Напомним, что накануне утром, 22 октября, в лифте дома на Владимирской, 46А на нее с ножом набросился неизвестный.

- По факту обращения 39-летней женщины в полицию проводится проверка. Полицейские устанавливают мужчину, который напал на жительницу областной столицы, - рассказали "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Приметы злоумышленника: мужчина, на вид 45-55 лет, рост 160 – 165 см, среднего телосложения. Был одет: одежда темного цвета, на голове вязаная шапка.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону дежурной части отдела полиции № 5 Управления МВД России по г. Самаре: 8 (846) 332-02-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На самарскую журналистку в лифте напал мужчина с ножом

ЧП произошло в доме на улице Владимирской (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проезд в метро Самары теперь можно оплатить банковской картой и смартфоном
Сплошные трезвенники: Самара оказалась в хвосте списка самых пьющих городов
«Ну кто проживет на эти деньги?» Самарские депутаты предлагают оставить прожиточный минимум пенсионера на прежнем уровне
Филимонов, Ананко, Ковтун: обновленное поле стадиона «Металлург» в Самаре откроет матч ветеранов сборной России и «Крыльев Советов»
В Самарской области ухудшится погода: ожидаются дожди и сильный ветер
В Самаре на Енисейской «Форд» сбил на «зебре» 8-летнего мальчика
Гандболистки «Лады» сыграют с «Шиофоком» в третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ
Стало известно, когда в Самаре завершат благоустройство после перекладки теплосетей
Продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Краснодар» 1 ноября: цены, где купить
В Самаре в День народного единства выступил Юлианна Караулова, состоится забег «Самарская миля» и танцевальный флешмоб
Под Самарой более 1,5 тысяч миротворцев подняли по тревоге
Департамент градостроительства: В Ботаническом саду не разрешали строить храм
В Самаре будут судить семью, организовавшую канал незаконной миграции
Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для самарцев