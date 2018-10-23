Самарцев удивил голый мужчина, просящий милостыню на улице Дарвина

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-23T11:23:24+03:00

Неизвестный вышел на дорогу в обнаженном виде и с перемотанными ногами

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Днем во вторник, 23 октября, жители Куйбышевского района Самары стали свидетелями необычной картины. Они заметили в пробке на улице, названной в честь известного английского натуралиста Чарльза Дарвина, мужчину, просящего милостыню. Казалось бы, в этом событии нет ничего сверхъестественного, вот только мужчина просил у автомобилистов подаяние в абсолютно голом виде, не считая, бинтов на ногах. Очевидцы опубликовали фото с неизвестным самарцем в соцсетях.

- Бедняга. Не только ноги больные ведь. Скорую вызвать некому - никому ненужный человек.

- Скорее всего, мужчина с этими бинтами ушел из больницы, - пишут пользователи соцсети.

Некоторые самарцы возмущаются, что вместо того, чтобы выкладывать фото мужчины в соцсетях, надо было вызвать полицию и медиков. Однако пока, насколько известно, очевидцы данного события не предприняли никаких активных действий.