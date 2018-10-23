2018-10-23T11:46:32+03:00
Спорт

Самарская команда завоевала «бронзу» на чемпионате мира по фитнес-аэробике

Соревнования проходили в Нидерландах
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Лейдене (Нидерланды) завершились чемпионат и первенство мира по фитнес-аэробике. На этих соревнованиях Самарскую область представляли 5 команд, две из них попали в число победителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Так, на чемпионате мира команда из Самары «Голд Спейс» заняла 3 место. Эта команда состоит из 5 человек: мужчины и женщины от 17 лет и старше. Ее направление – аэробика. А команда из Тольятти «Ди легион», которая выступала в стиле «хип-хоп», оказалась на 7 месте.

Что касается первенства мира, то здесь отличилась тольяттинская команда «Лада-Фристайл». Она завоевала золотую медаль. В составе этой команды выступали юниоры в возрасте 14-16 лет. Ее направление – степ-аэробика. Недалеко от тройки лидеров оказались и спортсмены тольяттинской «Юниверсал тим». Они финишировали пятыми. А вот команда из Отрадного «Отрада» на первенстве мира заняла 8 место.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проезд в метро Самары теперь можно оплатить банковской картой и смартфоном
Сплошные трезвенники: Самара оказалась в хвосте списка самых пьющих городов
«Ну кто проживет на эти деньги?» Самарские депутаты предлагают оставить прожиточный минимум пенсионера на прежнем уровне
Филимонов, Ананко, Ковтун: обновленное поле стадиона «Металлург» в Самаре откроет матч ветеранов сборной России и «Крыльев Советов»
В Самарской области ухудшится погода: ожидаются дожди и сильный ветер
В Самаре на Енисейской «Форд» сбил на «зебре» 8-летнего мальчика
Гандболистки «Лады» сыграют с «Шиофоком» в третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ
Стало известно, когда в Самаре завершат благоустройство после перекладки теплосетей
Продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Краснодар» 1 ноября: цены, где купить
В Самаре в День народного единства выступил Юлианна Караулова, состоится забег «Самарская миля» и танцевальный флешмоб
Под Самарой более 1,5 тысяч миротворцев подняли по тревоге
Департамент градостроительства: В Ботаническом саду не разрешали строить храм
В Самаре будут судить семью, организовавшую канал незаконной миграции
Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для самарцев