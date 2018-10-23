Самарская команда завоевала «бронзу» на чемпионате мира по фитнес-аэробике

СЕГОДНЯ 11:46 2018-10-23T11:46:32+03:00

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В Лейдене (Нидерланды) завершились чемпионат и первенство мира по фитнес-аэробике. На этих соревнованиях Самарскую область представляли 5 команд, две из них попали в число победителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Так, на чемпионате мира команда из Самары «Голд Спейс» заняла 3 место. Эта команда состоит из 5 человек: мужчины и женщины от 17 лет и старше. Ее направление – аэробика. А команда из Тольятти «Ди легион», которая выступала в стиле «хип-хоп», оказалась на 7 месте.

Что касается первенства мира, то здесь отличилась тольяттинская команда «Лада-Фристайл». Она завоевала золотую медаль. В составе этой команды выступали юниоры в возрасте 14-16 лет. Ее направление – степ-аэробика. Недалеко от тройки лидеров оказались и спортсмены тольяттинской «Юниверсал тим». Они финишировали пятыми. А вот команда из Отрадного «Отрада» на первенстве мира заняла 8 место.