2018-10-23T11:57:18+03:00
Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для самарцев

Больше всего - на потребкредиты
Кирилл КАРИМОВ
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С 11 октября 2018 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам для частных лиц. Заметнее всего, до 11,25% годовых (-1,5%), снизилась ставка по потребительскому кредиту без обеспечения на срок до 1 года при сумме кредита свыше 300 тысяч рублей.

Оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля иностранного или российского производства теперь можно по ставке 12,75% годовых. Кредитные средства предоставляются на срок до 5 лет, сумма кредита до 3 млн рублей. Банк также снизил до 10,75% годовых ставку по продукту «Кредит пенсионый плюс». На этих условиях пенсионеры могут получить займ на неотложные нужды без подтверждения целевого использования средств.

Для участников зарплатных проектов и надежных клиентов банк предлагает специальные условия кредитования. С подробной информацией об условиях выдачи кредитов АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте www.rshb.ru.

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