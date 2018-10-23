В Самаре будут судить семью, организовавшую канал незаконной миграции

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-23T12:11:11+03:00

Один из злоумышленников привлекался к уголовной ответственности уже 12 раз

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Самарские правоохранители завершили многоэпизодное уголовное дело, возбужденное в отношении четверых родственников. Семейство подозревают в организации незаконной миграции.

По данным ГУ МВД по Самарской области, с января 2016 года по сентябрь 2017 года при проверке документов у находящихся в Самаре мигрантов полицейские нашли 191 уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания с признаками фальсификации. Как выяснилось, по 14 указанным в документах адресам граждане республик ближнего зарубежья на самом деле не проживали.

В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего полицейские выяснили, что к организации незаконной миграции может быть причастен 51-летний житель Самары и трое его родственников: 50-летний мужчина, который уже 12 раз привлекался к уголовной ответственности, 38-летняя и 44-летняя женщины. Кто-то из них занимался фиктивной регистрацией иностранцев по месту пребывания, а кто-то – постановкой на миграционный учет путем заключения фиктивных трудовых договоров.

В настоящее время правоохранители направили уголовное дело на рассмотрение в суд.