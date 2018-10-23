2018-10-23T12:29:35+03:00
Общество

Департамент градостроительства: В Ботаническом саду не разрешали строить храм

Вопрос о предполагаемом строительстве церкви задали в твиттере горожане
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Ботаническом саду завершается ремонтВ Ботаническом саду завершается ремонт
Изменить размер текста:

Жителей Самары обеспокоили слухи о возможном строительстве церкви на территории Ботанического сада. Прояснить вопрос решил общественник Андрей Ишмуратов, он уточнил в Твиттере у чиновников, планируется ли застройка природной достопримечательности города?

- Согласно публичной кадастровой карте з/у находится в собственности публично-правовых образований. ОМС разрешение на строительство на территории Ботанического сада не выдавалось, - уточнили в ответ на этот вопрос в Департаменте градостроительства.

Напомним, сейчас подходит к концу масштабный ремонт Ботанического сада, который стартовал в 2016 году. Открыть его должны уже осенью. Сейчас сад закрыт и посетителей сюда не пускают. Изначально планы реконструкции были громадные: здесь полностью обновили изгородь, дорожки, вырубили заросли около границы сада.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проезд в метро Самары теперь можно оплатить банковской картой и смартфоном
Сплошные трезвенники: Самара оказалась в хвосте списка самых пьющих городов
«Ну кто проживет на эти деньги?» Самарские депутаты предлагают оставить прожиточный минимум пенсионера на прежнем уровне
Филимонов, Ананко, Ковтун: обновленное поле стадиона «Металлург» в Самаре откроет матч ветеранов сборной России и «Крыльев Советов»
В Самарской области ухудшится погода: ожидаются дожди и сильный ветер
В Самаре на Енисейской «Форд» сбил на «зебре» 8-летнего мальчика
Гандболистки «Лады» сыграют с «Шиофоком» в третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ
Стало известно, когда в Самаре завершат благоустройство после перекладки теплосетей
Продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Краснодар» 1 ноября: цены, где купить
В Самаре в День народного единства выступил Юлианна Караулова, состоится забег «Самарская миля» и танцевальный флешмоб
Под Самарой более 1,5 тысяч миротворцев подняли по тревоге
В Самаре будут судить семью, организовавшую канал незаконной миграции
Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для самарцев