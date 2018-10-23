Департамент градостроительства: В Ботаническом саду не разрешали строить храм

СЕГОДНЯ 12:29 2018-10-23T12:29:35+03:00

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Жителей Самары обеспокоили слухи о возможном строительстве церкви на территории Ботанического сада. Прояснить вопрос решил общественник Андрей Ишмуратов, он уточнил в Твиттере у чиновников, планируется ли застройка природной достопримечательности города?

- Согласно публичной кадастровой карте з/у находится в собственности публично-правовых образований. ОМС разрешение на строительство на территории Ботанического сада не выдавалось, - уточнили в ответ на этот вопрос в Департаменте градостроительства.

Напомним, сейчас подходит к концу масштабный ремонт Ботанического сада, который стартовал в 2016 году. Открыть его должны уже осенью. Сейчас сад закрыт и посетителей сюда не пускают. Изначально планы реконструкции были громадные: здесь полностью обновили изгородь, дорожки, вырубили заросли около границы сада.