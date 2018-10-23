Под Самарой более 1,5 тысяч миротворцев подняли по тревоге

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-23T12:32:04+03:00

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В Самарской области на Рощинском полигоне пройдут главные за этот год учения. В них примут участие отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, которая дислоцируется на территории региона, и свыше 400 единиц военной техники.

В рамках итоговой проверки в 2018 году по тревоге были подняты более 1,5 тысяч миротворцев. После приведения в высшую степень боеготовности им предстоит марш на штатной боевой технике в назначенные районы на Рощинском полигоне.

Отметим, что эта бригада – единственное миротворческое соединение в сухопутных войсках РФ. Она полностью состоит из военнослужащих-контрактников и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.