2018-10-23T12:45:03+03:00
Общество

В Самаре в День народного единства выступил Юлианна Караулова, состоится забег «Самарская миля» и танцевальный флешмоб

Основные события в этот день развернутся на 2-й очереди набережной реки Волги
Евгения ВАСИНА
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Можно будет примерить и национальные головные уборыМожно будет примерить и национальные головные уборыФото: Андрей КУРОЧКИН
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4 ноября в День народного единства Самару объединит общественная акция «Мы – едины». Центральным событием праздника станет забег «Самарская миля». Участникам предстоит пробежать ровно 1586 метра, это расстояние олицетворяет год основание Самары. Участвовать может каждый, даже те, кто не могут бегать. На финише участников будут ждать награды – памятный знак «Чемпионат мира по Футболу Самара – 2018».

- Событие это оставило неизгладимое впечатление, мы все хотим продлить это ощущение праздника и гордости за Самарскую области и всю Россию, поэтому и принято решение дарить этот памятный знак, - добавила руководитель Управления межведомственного взаимодействия по реализации социально значимых проектов департамента по связям с общественностью Администрации Губернатора Самарской области Лилия Мурза.

Еще одним ярким событием станет танцевальный сюрприз #ятанцуюпоСамаре. Он объединит более 20 танцевальных коллективов города, участвовать в нем будут около 700 танцоров. Присоединиться к танцам может каждый.

С 10 часов в этот день на набережной будут работать интерактивные площадки. Самарцы смогут померить национальные головные уборы, попробовать блюда разных национальных кухонь, принять участие в арт-инсталляции, посетить выставку ретро-мотоциклов, образцов вооружения, артефактов Великой Отечественной войны и электронный тир.

Свои площадки представят и ведущие образовательные организации области. Специальным гостем праздника станет российская певица Юлианна Караулина. Ее концерт также состоится на набережной.

А уже сейчас на сейте «КП-Самара» идет конкурс «Создай символ Единства губернии и выиграй iPad». Присылайте свои варианты символа Дня Единства в губернии, участвуйте в голосовании и выиграйте ценные призы. Подробнее об этом, читайте здесь.

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