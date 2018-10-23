Продажа билетов на матч «Крылья Советов» - «Краснодар» 1 ноября: цены, где купить

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-23T12:54:00+03:00

Купить билеты на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар», который пройдет на «Самара Арене», можно будет с 23 октября

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Во вторник, 23 октября, открывается продажа билетов на матч 1/8 финала Олимп-Кубка России «Крылья Советов» - «Краснодар». Игра пройдет в следующий четверг, 1 ноября, в 19:00 на стадионе «Самара Арена».

Приобрести билеты можно будет в кассах стадиона «Металлург» (время работы: с 11:00 до 19:00), на сайте самарского клуба. В удаленные кассы билеты поступят в продажу 30 октября.

Адреса удаленных касс:

- ТЦ «Вива Ленд», проспект Кирова, 147.

- ТЦ «Вавилон», улица Ульяновская, 18.

- ТЦ «Космопорт», улица Дыбенко, 30.

- ТЦ «Сила Спорта», Московское шоссе, 17 (с 10:30 до 20:30).

- ТЦ «Парк Хаус», Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)

- ТЦ «Мега Сити», улица Ново-Садовая, 160М.

- ТЦ «Русь на Волге», Тольятти, улица Революционная, 52А.

Стоимость билетов в зону «Стандарт» будет варьироваться от 300 до 600 рублей, а в зоне повышенной комфортности – от 900 до 1500 рублей (здесь билет будет включать разовую парковку).

- При покупке билета в ТЦ «Сила Спорта» и кассах «Металлурга» в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок. Количество парковочных мест ограничено, - отмечают в пресс-службе самарского клуба.

Детей, не достигших 14 лет, будут пускать на стадион только в сопровождении взрослых. В сектор D515 (сектор активной поддержки) билеты им продаваться не будут. В сектора С119, С118, А102, А103 родители смогут купить билеты своим детям с 50% скидкой. Детей до 4 лет будут пускать на стадион бесплатно в сопровождении взрослого. Сидеть им придется на коленях родителей.

Приобрести билет за половину стоимости смогут и инвалиды-колясочники. Для них специально оборудованы места трибун С, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% будет также предоставлена инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117 (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп будут продаваться в ТЦ «Сила Спорта» с 11:00 до 20:30.

Не будут продаваться билеты в сектора D514 (1/2), D516 (1/2). Билеты в сектора 5 яруса трибун D, B и A начнут продавать после заполнения 2 и 5 яруса трибуны С.