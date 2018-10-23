2018-10-23T13:25:54+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самаре завершат благоустройство после перекладки теплосетей

Сейчас коммунальщики занимаются восстановлением внутридворовых проездов и пешеходных дорожек
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Т Плюс СамараФото: Т Плюс Самара
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В Самаре этим летом специалисты переложили теплотрассы на 15 участках. Из-за ремонта они перекопали едва ли не половину города. В итоге сейчас коммунальщики занимаются благоустройством в местах проведения работ. В частности, они выравнивают газоны, а также восстанавливают внутридворовые проезды и пешеходные дорожки.

Как сообщают в пресс-службе "Т Плюс Самара", к настоящему времени специалисты завершили благоустройство на 5 объектах. Полностью закончить все работы они должны до 1 ноября.

В компании отмечают, что сейчас тепло есть во всех домах и организациях. Коммунальные аварии, которые периодически возникают на теплосетях, они стараются устранять в короткие сроки. Кроме того, ситуация с теплоснабжением находится на контроле профильных департаментов.

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