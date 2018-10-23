Гандболистки «Лады» сыграют с «Шиофоком» в третьем квалификационном раунде Кубка ЕГФ

СЕГОДНЯ 13:27 2018-10-23T13:31:43+03:00

Жеребьевка этой стадии турнира прошла в офисе Европейской гандбольной федерации

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Сегодня, 23 октября, в офисе Европейской гандбольной федерации прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ. Соперником тольяттинской «Лады» на этой стадии турнира стал венгерский клуб «Шиофок». Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

- Первый матч пройдет в Тольятти 10/11 ноября, ответная игра в Венгрии состоится 17/18 ноября, - говорится в сообщении.

В третьем квалификационном раунде сыграют три команды из России – «Лада», «Звезда» из Московской области и краснодарская «Кубань». Больше всего команд из Дании (4) и Венгрии (3). Чемпион страны «Ростов-Дон» выступает в Лиге чемпионов ЕГФ.

Напомним, гандболистки «Лады» дважды выигрывали в Кубке ЕГФ: в сезоне 2011/2012 и сезоне 2013/2014.