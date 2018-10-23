В Самаре на Енисейской «Форд» сбил на «зебре» 8-летнего мальчика
В понедельник, 22 октября, около 18:20 на улице Енисейской в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Там под колеса «Форд Фокуса» попал 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации сотрудников ГИБДД, 56-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Енисейской в направлении Ташкентского переулка. Автомобилист сбил мальчика напротив дома № 48 по улице Енисейской, когда он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.
В результате ДТП ребенок получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом отпустили домой.
В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.