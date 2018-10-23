В Самаре на Енисейской «Форд» сбил на «зебре» 8-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-23T13:36:11+03:00

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В понедельник, 22 октября, около 18:20 на улице Енисейской в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Там под колеса «Форд Фокуса» попал 8-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, 56-летний водитель иномарки двигался со стороны улицы Енисейской в направлении Ташкентского переулка. Автомобилист сбил мальчика напротив дома № 48 по улице Енисейской, когда он пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу без сопровождения взрослых.

В результате ДТП ребенок получил травмы. Медики оказали ему необходимую помощь, а потом отпустили домой.

В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.