В Самарской области ухудшится погода: ожидаются дожди и сильный ветер

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-23T13:59:29+03:00

Без зонтика на этой неделе лучше из дома не выходить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Погода в Самарской области на этой неделе будет не особо радостной: будет пасмурно, дождливо и ветрено. По прогнозам синоптиков, погода начнет портиться уже с 19 часов вторника, 23 октября. Сначала местами по региону пройдет небольшой дождь, а затем усилится ветер.

Так, в среду, 24 октября, будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с, а местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. По данным Приволжского УГМС, температура воздуха по области ночью составит 2…7 °С, днем 7…12 °С, в Самаре ночью 5…7 °С, днем 10…12 °С.

Аналогичная погода ожидается и в четверг, 25 октября. Правда, в большинстве районов региона пройдет уже не небольшой, а умеренный дождь. Также будут дуть сильный ветер, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Столбики термометров поднимутся до 10…15 °C. В пятницу, 26 октября, синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия, за исключением температуры воздуха. Будет немного холоднее, чем в четверг.

В связи с этим ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей региона быть осторожнее и внимательнее на улице. Не стоять и не ходить возле ЛЭП, деревьев, рекламных конструкций и остановочный павильонов. Водителям сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.