Филимонов, Ананко, Ковтун: обновленное поле стадиона «Металлург» в Самаре откроет матч ветеранов сборной России и «Крыльев Советов»

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-23T14:01:48+03:00

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В воскресенье, 28 октября, в Самаре пройдет официальное открытие обновленного основного поля стадиона «Металлург». В честь этого события на арене пройдет матч ветеранов сборной России и ветеранов «Крыльев Советов». Об этом сообщили в пресс-службе «КС».

- На новое поле выйдут прославленные ветераны в возрастной категории 50+. За сборную России сыграют такие известные игроки как: Александр Мирзоян, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Кузнецов, Сергей Кирьяков, Сергей Горлукович, Валерий Шмаров, Эрик Яхимович, Александр Шмарко, Эдуард Маркаров, Альберт Осколков, Дмитрий Ананко, Олег Корнаухов, Валерий Кечинов и Александр Филимонов, - рассказали в «КС».

Матч начнется в 16:15 – сразу после игры молодежных составов «Крыльев» и петербургского «Зенита». Вход на игру свободный.

Попасть на матч можно будет через Западную трибуну. В перерыве встречи будут разыгрывать билеты на игру «Крылья Советов» - «Зенит» на «Самара Арене».

Напомним, на основном поле «Металлурга» постелили синтетический газон после переезда «Крыльев Советов» на «Самара Арену». Однако на стадионе все еще будет играть молодежный состав волжан. Кроме того, «Металлург» заявлен как резервный стадион «КС» на сезон в РПЛ. «Крылья» могут сыграть на нем весной.

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