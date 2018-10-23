2018-10-23T14:05:21+03:00
Общество

«Ну кто проживет на эти деньги?» Самарские депутаты предлагают оставить прожиточный минимум пенсионера на прежнем уровне

Но времени на обсуждение законопроекта уже нет
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В прожиточный минимум включат и расходы на сотовую связьВ прожиточный минимум включат и расходы на сотовую связьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Законопроект об установлении величины прожиточного минимум пенсионера в Самарской области на 2019 год рассмотрели на заседании губернской думы 23 октября. Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области предложило оставить прожиточный минимум на уровне прошлого года – 8413 рублей.

- Этот показатель нужен для определения размера социальной доплаты к пенсии в случае, если их материальное обеспечение не достигает величины прожиточного минимума. Эту сумму рассчитывают по потребительской корзине. В ней учитывают не только продовольственные товары, но и услуги ЖКХ, - доложила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина.

Однако не все депутаты поддержали законопроект. По мнению члена фракции КПРФ Геннадия Говоркова, оставлять прожиточный минимум на уровне прошлого года нецелесообразно. Он предложил создать рабочую группу и обсудить инициативу. Но величину прожиточного минимума нужно остановить до 1 ноября, а потому времени на обсуждение уже нет.

- Нам ничего не мешает создавать рабочие группы заранее, - уверен Говорков. - Вот кто проживёт на 8413 рублей? Мы выражаем волю народа, нас народ выбирает.

Законопроект приняли в двух чтениях. Уровень прожиточного минимума пенсионера остался неизменным.

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