Сплошные трезвенники: Самара оказалась в хвосте списка самых пьющих городов
В рейтинге самых пьющих городов России Самара заняла 21 строчку. В списке всего 25 городов. Исследователи опросили больше 3000 человек, задавали всего три вопроса: как часто вы выпиваете, пили ли вы сегодня, собираетесь ли выпить?
- В лидерах рейтинга Саратов, а вот Санкт-Петербург не попал даже в первую десятку, - рассказали составители рейтинга.
В первой пятерке пьющих также Саранск, Пермь, Красноярск и Ханты-Мансийск. Опрашивали респондентов от 19 до 71 года.
Эксперты гадают, почему результаты в Самаре такие позитивные? Кстати, в нашей области алкоголь очень долго можно было продавать только до 22.00, а в воскресенье и вовсе до 17.00. Смягчили этот закон только перед Новым годом 2018.
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