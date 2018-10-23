Сплошные трезвенники: Самара оказалась в хвосте списка самых пьющих городов

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-23T14:28:48+03:00

В Самаре все не так

А в лидерах - Саратов, который с нашим городом все время путают

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В рейтинге самых пьющих городов России Самара заняла 21 строчку. В списке всего 25 городов. Исследователи опросили больше 3000 человек, задавали всего три вопроса: как часто вы выпиваете, пили ли вы сегодня, собираетесь ли выпить?

- В лидерах рейтинга Саратов, а вот Санкт-Петербург не попал даже в первую десятку, - рассказали составители рейтинга.

В первой пятерке пьющих также Саранск, Пермь, Красноярск и Ханты-Мансийск. Опрашивали респондентов от 19 до 71 года.

Эксперты гадают, почему результаты в Самаре такие позитивные? Кстати, в нашей области алкоголь очень долго можно было продавать только до 22.00, а в воскресенье и вовсе до 17.00. Смягчили этот закон только перед Новым годом 2018.

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