Госжилинспекции Самарской области назначили нового руководителя

СЕГОДНЯ 14:54 2018-10-23T14:59:39+03:00

Светлана Ерофеева приступит к новым обязанностям уже на этой неделе Фото: Яндекс. Карты

Андрея Абриталина, которого арестовали по обвинению в мошенничестве, отправили в отставку

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В Государственной жилищной инспекции Самарской области произошли кадровые перестановки. Вместо Андрея Абриталина, которого недавно арестовали на 2 месяца по обвинению в мошенничестве, ведомство возглавит Светлана Ерофеева. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.

К исполнению своих обязанностей Светлана Ерофеева приступит в среду, 24 октября. До недавнего времени она занимала должность заместителя главы ведомства.

Отметим, что Андрея Абриталина отправили в отставку 22 октября. В настоящее время он находится в СИЗО.