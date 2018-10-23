Госжилинспекции Самарской области назначили нового руководителя
Андрея Абриталина, которого арестовали по обвинению в мошенничестве, отправили в отставку
Светлана Ерофеева приступит к новым обязанностям уже на этой неделеФото: Яндекс. Карты
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В Государственной жилищной инспекции Самарской области произошли кадровые перестановки. Вместо Андрея Абриталина, которого недавно арестовали на 2 месяца по обвинению в мошенничестве, ведомство возглавит Светлана Ерофеева. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
К исполнению своих обязанностей Светлана Ерофеева приступит в среду, 24 октября. До недавнего времени она занимала должность заместителя главы ведомства.
Отметим, что Андрея Абриталина отправили в отставку 22 октября. В настоящее время он находится в СИЗО.