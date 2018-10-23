В Самарской области в молоке нашли вредные бактерии

СЕГОДНЯ 15:34 2018-10-23T15:37:30+03:00

С нарушениями производили молоко в Пестравском районе Фото: Архив "КП"

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Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при производстве питьевого пастеризованного молока в Пестравском районе Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Экспертиза показала, что в молочной продукции имеется несоответствие массовой доли белка, а также вредные бактерии (КМАФАнМ), - рассказали представители регионального Россельхознадзора.

Отметим, что показатель КМАФАнМ свидетельствует о том, что сырье пришло недостаточную термическую обработку, либо, что оборудование плохо мылось, либо, что продукция хранилась в неудовлетворительных условиях.По данным ведомства, по выявленным нарушениям будут приняты все необходимые меры.