2018-10-23T15:37:30+03:00
Общество

В Самарской области в молоке нашли вредные бактерии

Нарушения выявили сотрудники Россельхознадзора
Анастасия ФИЛАТОВА
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С нарушениями производили молоко в Пестравском районеС нарушениями производили молоко в Пестравском районеФото: Архив "КП"
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Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при производстве питьевого пастеризованного молока в Пестравском районе Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Экспертиза показала, что в молочной продукции имеется несоответствие массовой доли белка, а также вредные бактерии (КМАФАнМ), - рассказали представители регионального Россельхознадзора.

Отметим, что показатель КМАФАнМ свидетельствует о том, что сырье пришло недостаточную термическую обработку, либо, что оборудование плохо мылось, либо, что продукция хранилась в неудовлетворительных условиях.По данным ведомства, по выявленным нарушениям будут приняты все необходимые меры.

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