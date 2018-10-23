2018-10-23T15:54:31+03:00
Общество

"АвтоВАЗ" вложил больше средств в разработки новых моделей и обновление бренда

Инвестиции выросли в 1,7 раз и достигли 1,6 млрд рублей в январе-сентябре
Ольга АФАНАСЬЕВА
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АвтоВАЗ увеличил инвестиции в исследования и разработки. За девять месяцев 2018 года на эти цели были отведены 1,6 млрд рублей - это почти в 1,7 раз больше, чем в прошлом году. Такие данные приведены в отчете по МСФО.

- Компания действует согласно плану, в котором прописаны сокращение затрат, обновление бренда и расширение продуктовой линейки, - заявлял ранее президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.

До 2026 года автогигант намерен выпустить 12 новых автомобилей, обновить внешность 11 моделей LADA. Сегодня эта марка прдставлена в различных ценовых сегментах. Большая часть производства группы находитсяв Тольятти.

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