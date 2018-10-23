Самарские таможенники не пустили через границу «левые» детали для военной и авиационной техники

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-23T16:32:18+03:00

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С начала этого года через Самарскую область пытались провезти более 200 тысяч контрафактных товаров. Чаще всего под видом известных брендов везли одежду и игрушки, а также продукцию с символикой ЧМ-2018. Ущерб правообладателям составил более 1 млрд рублей.

В некоторых случаях попадался и необычный контрафакт. К примеру, недавно самарские таможенники выявили 36 турбонагнетателей для военной и авиационной техники. Поддельные детали пытались провезти из Казахстана в Москву. Они предназначались для ввода в эксплуатацию в строительной, военной и авиационной отраслей промышленности. От этих деталей зависела бы безопасность людей.

Еще один контрафакт на несколько миллионов рублей ущерба самарская таможня выявила в конце сентября. Сотрудники ведомства обнаружили в одном из проверяемых автомобилей 4 тысячи наручных часов, маркированных 12 известными товарными знаками, среди которых Adidas и Christian Dior. Товар везли из Кыргызской республики в Москву. Компания Adidas оценила ущерб в 600 тысяч рублей, а Christian Dior - почти в 349 миллионов рублей.