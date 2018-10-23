С конвейера АвтоВАЗа сошел последний седан Nissan Almera

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-23T17:00:46+03:00

Компания больше не будет производить эту модель в России

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Компания Nissan завершила выпуск модели Almera в России. На минувшей неделе с главного конвейера АвтоВАЗа в Тольятти сошел последний седан этой модели, пишет «Российская газета».

По предварительным данным, выпуск данной модели закончился на автомобиле комплектации Comfort Plus, выполненном в черном цвете. Как рассказал директор по связям с общественностью компании Nissan Роман Скольский, приобрести Nissan Almera в дилерских центрах можно будет до весны 2019 года. На центральном складе еще достаточно автомобилей этой модели. Данный расчет приводится при условии сохранения прежнего уровня продаж.

Отметим, что с 2013 года по октябрь 2018 года на тольяттинском заводе было произведено около 138 тысяч Nissan Almera. Все эти модели были проданы не только на территории России, но и в Беларуси, Казахстане, Азербайджане и Украине.