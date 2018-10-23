В Самаре Гридасова проводили в отставку
Однако официально эту информацию не подтвердили
Геннадий Гридасов не подтвердил свой уход по собственному желаниюФото: из архива "КП"
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Сегодня с самого утра новостная лента пестрит информацией об отставке министра областного здравоохранения Геннадия Гридасова. Якобы, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Соцсети добавляют подробностей о новом кандидате на ответственную должность. Однако эта информация так и осталась без официального подтверждения.
В пресс-службе регионального министерства, как и в пресс-службе областного правительства сообщили, что не располагают сведениями об уходе Геннадия Гридасова с должности, как и о кадровых изменениях в министерстве.