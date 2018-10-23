В Самаре Гридасова проводили в отставку

СЕГОДНЯ 19:32 2018-10-23T19:32:34+03:00

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Сегодня с самого утра новостная лента пестрит информацией об отставке министра областного здравоохранения Геннадия Гридасова. Якобы, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Соцсети добавляют подробностей о новом кандидате на ответственную должность. Однако эта информация так и осталась без официального подтверждения.

В пресс-службе регионального министерства, как и в пресс-службе областного правительства сообщили, что не располагают сведениями об уходе Геннадия Гридасова с должности, как и о кадровых изменениях в министерстве.