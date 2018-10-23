Губернатор пообещал 250 дольщикам в этом году новоселье

СЕГОДНЯ 20:01 2018-10-23T20:08:56+03:00

Дмитрий Азаров пообещал помочь до конца года еще 250 самарцам, ожидающим переезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернская дума утвердила поправку в бюджет, которая позволит сэкономленные на торгах средства направить на помощь обманутым дольщикам

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Сегодня в правительстве Самарской области Дмитрий Азаров на очередном заседании межведомственной комиссии по работе с обманутыми дольщиками обсудил 4 спорных объекта в Самаре. Вызывают тревогу ЖК на пересечении улиц Куйбышева и Пионерская, дом на углу улиц Вилоновской и Никитина, а также здание на пересечении улицы Владимирской и проспекта Карла Маркса. По прежнему открыт вопрос на 18 км Московского шоссе. Участники заседания предметно разобрали ситуацию по каждому дому, установили конкретные сроки решения проблем.

Напомним, всего за последний год более 1500 дольщикам губернии помогли решить наболевшие жилищные вопросы. Только в 2018 г. квартиры или компенсации получили 852 человека, до конца года помогут еще 250 жителям области.

- Остались проблемы самые сложные, самые финансово емкие, — отметил Дмитрий Азаров сегодня в эфире "России-24". — Нужно объединение усилий министерств, муниципалитетов, наших коллег, работающих в федеральных органах власти, чтобы найти решение зачастую сложнейшей, затянувшейся проблемы

Губернатор пообещал, что недобросовестные застройщики, от действий которых пострадали самарцы, не уйдут от ответственности.

Также глава губернии рассказал, что сегодня Губернская дума одобрила инициативу областного правительства и приняла поправки в бюджет, благодаря которым сэкономленные властями деньги на торгах помогут решить проблемы обманутым дольщикам. В частности, это коснется жителей 2 домов в Самаре — на ул. Советской Армии и ул. Революционной.