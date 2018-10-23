Дальнейшие назначения будут : Дмитрий Азаров формирует правительство

СЕГОДНЯ 20:40 2018-10-23T20:40:38+03:00

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Сегодня вечером в эфире телеканала "Россия 24. Самара" губернатор поделился своими взглядами на кадровый вопрос.

- Профессионализм, порядочность и результативность. Это три важнейших качества, которыми должен обладать человек, работающий в такой высочайшей должности, как министр областного правительства, - уточнил Дмитрий Азаров.

Губернатор дал понять, что формирование новой команды областного правительства еще не закончилось и он ждет в команде новых сотрудников. Глава региона не скрывает, что сейчас идет масштабный набор в кадровый резерв по 190 должностям в разных министерствах.

- Я предлагаю участвовать всем, кто хочет попробовать свои силы на государственной региональной службе, - пригласил Дмитрий Азаров. - По поводу дальнейших назначений - они будут происходить. Я рассматриваю приглашения для работы в нашу область людей из других регионов. Я ищу профессионалов, которые подтвердили свою результативность, работая в Москве и в других регионах. И такие профессионалы в ближайшее время в команде появятся на различных должностях, министерских в том числе.