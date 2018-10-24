Жительница Тольятти ножом приучала мужа к морали

СЕГОДНЯ 07:32 2018-10-24T07:32:57+03:00

В зал суда агрессивную жену привело стремление к морали Фото: Из архива "КП".

К счастью, мужчина выжил и его супруга получила условный срок

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34-летняя женщина предстала перед судом из-за того, что у нее не выдержали нервы: ее раздражало аморальное поведение супруга, поэтому она ударила его ножом со спины.

Женщину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия ( п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ), - сообщают в прокуратуре Самарской области. Трава оказалась серьезной, но мужчина выжил.

Агрессивной люстительнице морали назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.