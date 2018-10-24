На пересечении ул Ново-Садовой и Советской Армии все же построят 2-уровневую развязку

СЕГОДНЯ 07:52 2018-10-24T07:57:06+03:00

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В Самаре все же может появиться дорожная развязка на Ново-Садовой в районе ул. Советской Армии. Здесь она очень необходима: поперечники главной магистрали в этом районе не справляются с большим потоком машин, поэтому около "Современника" и "Телецентра" здесь постоянно пробки. Правда, сроков реализации проекта пока нет.

- Сейчас Федеральное дорожное агентство дорабатывает паспорт Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". После этого будет завершена разработка региональной программы, а также определены сроки реализации строительства развязки, - сообщили в минтрансе Самарской области.

Напомним, что раньше работы обещали начать после ЧМ 2018. Будут ли выделены деньги из федерального бюджета, в каком объеме и когда - узнаем не раньше декабря.