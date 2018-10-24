2018-10-24T08:17:07+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» в домашнем матче обыграла «Барс»

У тольяттинской команды отличились Егор Фатеев и Александр Тимирев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Во вторник, 23 октября, в Тольятти прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и казанским «Барсом».

Счет в матче открыла тольяттинская команда. На 8 минуте ворота противника поразил Егор Фатеев. Через 20 минут преимущество хозяев удвоил Александр Тимирев.

В третьем периоде гости перешли в активную атаку, которая принесла свои плоды. На 58 минуте матча шайбу в ворота тольяттинцев забросил Максим Марушев. До конца встречи счет на табло больше не изменился. В итоге матч закончился победой «Лады» со счетом 2:1.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующим соперником «Лады» станет пензенский «Дизель». Матч пройдет в четверг, 25 октября, в Тольятти.

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