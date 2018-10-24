Самарский ХК ЦСК ВВС победил «Дизель»

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-24T08:43:33+03:00

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Во вторник, 23 октября, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным ХК ЦСК ВВС и «Дизелем» из Пензы.

В первом периоде ни одна из команд не отметилась голом. Счет в матче был открыт только во втором периоде. На 36 минуте ворота самарской команды поразил Данил Савунов. В третьем периоде хозяева льда смогли отыграться. На 56 минуте матча шайбы в ворота гостей забросил Тимур Булатов. Свою победную шайбу хоккеисты ЦСК ВВС забросили уже в овертайме. Отличился Рафаэль Бикмуллин. Матч закончился со счетом 2:1.

- Встречались два соседа по турнирной таблице. Решалось, кто из них вверх поднимется. Игра была вязкой. Есть претензии к игрокам. Будет разговор. Несмотря на то, что состоялся гол в наши ворота, мы смогли сквитать счет, а в овертайме еще и забросить Пензе вторую шайбу. Мы добились самого главного: результата. Думаю, болельщики остались довольны, - прокомментировал матч главный тренер ХК ЦСК ВВС Александр Соколов.

Следующим соперником самарской команды станет казанский «Барс». Игра пройдет в Самаре в ледовом дворце «Кристалл» в четверг, 25 октября, в 19:00.