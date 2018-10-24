В Самаре временно перестали принимать транспортные карты

СЕГОДНЯ 08:57 2018-10-24T09:05:29+03:00

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Утром в среду, 24 октября, жителей Самары, отправившихся на работу и учебу на муниципальном транспорте ждал сюрприз: проехать в трамвае, метро или автобусе можно было только за наличный расчет. Транспортные карты кондукторы не принимали. В итоге те, у кого не оказалось с собой налички, проехались в общественном транспорте бесплатно.

- В автобусе № 50 пассажирам вместо обычных билетов выдавали бумажки с номером маршрута и указанием стоимости проезда, - рассказали жители Управленческого.

А вот такой "билет" выдавали в автобусе № 50

А вот в трамваях, по словам горожан, начали выдавать билеты старого образца. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, все дело в том, что утром произошел сбой программного обеспечения оборудования, которое обслуживает транспортные карты.

Вот такие билеты сегодня выдавали в трамваяхФото: Кирилл КАРИМОВ

- Проезд на городском общественном транспорте с предоставлением льгот временно осуществляется по предъявлению транспортной карты, безлимитной транспортной карты, карт школьника и студента без предоставления билета, - отметили в ведомстве, добавив, что проезд по социальной карте осуществляется в обычном режиме.

В настоящее время специалисты проводят проверку оборудования. Сроки решения данной проблемы не уточняются.