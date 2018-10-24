В Самаре на Авроре столкнулись "паровозиком" 4 авто

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-24T10:09:27+03:00

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Утром в среду, 24 октября, на улице Авроры в Самаре произошло массовое ДТП. Там на участке между улицей Печерской и Гагарина столкнулись четыре автомобиля: Nissan Almera, Ford Focus и две "Лады Калины". Об этом "Комсомольской правде - Самара" сообщили очевидцы.

- Водитель "Калины" врезался в "Форд", а тот, в свою очередь, столкнулся с еще одной "Калиной". После этого отечественная легковушка врезалась в "Ниссан". Все ехали друг за другом. Получился своеобразный "паровозик", - рассказали свидетели ДТП.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Авария осложнила движение транспорта по направлению из города.