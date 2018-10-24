Гандболистки «Лады» обыграли «Ставрополье» в матче чемпионата России

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-24T09:36:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Гандбольный клуб «Лада» в матче женской Суперлиги (чемпионата России) обыграл в Тольятти клуб «Ставрополье». Матч закончился со счетом 30:21. Лучшим игроком встречи в составе хозяек стала Ирина Михайлюта, сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Эта победа стала для «Лады» шестой в шести матчах. Команда занимает второе место в регулярном чемпионате Суперлиги. Идущая на первом месте «Кубань» опережает «Ладу» на два очка, однако у краснодарцев на два матча больше.

Следующую встречу «автозаводцы» сыграют с действующим чемпионом России клубом «Ростов-Дон», который идет на третьем месте в турнирной таблице.