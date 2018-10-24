Жители Железнодорожногого района Самары остались без воды из-за коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-24T09:51:53+03:00

На время работ пришлось перекрыть движение по улице Мориса Тореза

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В Самаре в ночь на среду, 24 октября, произошла коммунальная авария, из-за которой остались без холодной воды жители домов, расположенных в границах улиц Партизанской - Дзержинского - Мориса Тореза - Аэродромной - Гагарина - Волгина - Революционной - Тухачевского - Мяги.

Как сообщили в Самарских коммунальных системах, в настоящее время специалисты проводят ремонтные работы на водоводе диаметром 900 мм. По предварительным данным, произошел технологический сбой.

- Устраняем аварию. Прогноз подключения пока не даем, сложный участок, - отметили в СКС.

На время работ было перекрыто движение по улице Мориса Тореза на участке от улицы Карбышева до улицы Энтузиастов. Для жителей домов, попавших под отключение, предоставили бойлеры с водой. Их установили по следующим адресам: Мориса Тореза, 83; Авроры, 117 и 125; Аэродромная, 32 А; Волгина, 112 А и 138; Партизанская, 118.