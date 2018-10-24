2018-10-24T09:53:43+03:00
Экономика

Россельхозбанк сохранит долю на рынке кредитования сезонных сельскохозяйственных работ на уровне 80%

За 9 месяцев 2018 года банк выдал кредитов на сумму более 238 млрд рублей
Кирилл КАРИМОВ
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Россельхозбанк намерен сохранить лидирующие позиции на банковском рынке вфинансировании сезонных работ и долгосрочных инвестиционных проектов, а также льготном кредитовании аграрно-промышленного комплекса. Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин на Аграрном форуме России.

За 9 месяцев 2018 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных сельскохозяйственных работ кредиты на сумму более 238 млрд рублей, что на 12% превышает аналогичный показатель 2017 года.

- Для привлечения инвестиций в сельскохозяйственную отрасль требуются длительные гарантированные инструменты поддержки со стороны государства. Сегодня определен объем финансирования АПК на ближайшие три года, что не позволяет банкам учитывать государственные субсидии при оценке долгосрочных кредитных проектов. Необходимо далее развивать этот инструмент, поскольку субсидирование процентной ставки, и в частности, механизм льготного кредитования хорошо зарекомендовал себя и востребован у аграриев. Всего с момента запуска программы Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК порядка 244 млрд рублей, - отметил первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.

Россельхозбанк обладает наибольшими компетенциями в сфере кредитования АПК, поддерживает сельхозтоваропроизводителей на всех этапах производства, переработки и реализации продукции.

Банк предоставляет клиентам доступную и понятную единую «карту» мер господдержки. Опыт деятельности Россельхозбанк на рынке финансирования АПК позволяет проводить глубокую экспертизу проектов, правильно их структурировать, формировать эффективную бизнес-модель независимо от масштаба бизнеса и выбранной отрасли.

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