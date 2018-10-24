В Самарской области водитель ВАЗа сбил насмерть лошадь

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-24T10:08:59+03:00

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Во вторник, 23 октября, примерно в 21:30 на трассе «Самара — Большая Черниговка — Южный» в Большеглушицком районе произошло серьезное ДТП. Там под колесами отечественной легковушки погибла лошадь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 двигался со стороны трассы А-300 в направлении поселка Южный. На 31 километре дороги автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, не с правился с управлением и сбил лошадь.

В результате случившегося животное получило смертельные травмы. Также пострадал и водитель отечественной легковушки. Он сам обратился за помощью в Большеглушицкую центральную районную больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.