В Самаре на Партизанской убрали незаконную стоянку

СЕГОДНЯ 10:28 2018-10-24T10:29:11+03:00

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В Железнодорожном районе Самары ликвидировали еще одну незаконную автомобильную стоянку. Она находилась на улице Партизанской, 55.

- Автостоянка функционировала без правоустанавливающих документов. Ее деятельность была приостановлена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На днях правоохранители вместе с рабочими выехали на место незаконной стоянки и демонтировали охранную будку и ограждение.

Напомним, что в этом году только в Железнодорожном районе были снесены 7 нелегальных парковок. К примеру, на улицах Спортивной, Владимирской, Братьев Коростелевых, Дзержинского. Был даже случай, когда владельцы незаконной стоянки «возрождали» ее после сноса, но ее ликвидировали повторно.