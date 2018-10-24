2018-10-24T11:40:06+03:00
Дом. Семья

Тоша и Кокоша принесли потомство: Самарцам покажут детенышей крокодиловых кайманов

Юных кайманов можно увидеть в Самарском зоопарке во время акции «Погладь меня»
Евгения ВАСИНА
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Малыши чувствуют себя хорошо, питаются рыбой и мясомМалыши чувствуют себя хорошо, питаются рыбой и мясомФото: предоставлено зоопарком
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Ещё 10 сентября у пары крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши, живущих в Самарском зоопарке, появились 12 детенышей. Они уже подросли и немного окрепли, чувствуют себя хорошо, питаются рыбой и мясом. Увидеть юных кайманов все желающие смогут во вторник, 30 октября в 13-00 во время акции «Погладь меня» в Самарском зоопарке.

Кстати, это уже третий приплод крокодиловых кайманов в зоопарке. Впервые детеныши у Тоши и Кокоши появились в 2014 году, затем в 2015 году. А потом был большой перерыв. И вот, в этом году удалось получить долгожданное пополнение. Из 32 отложенных яиц на свет появилось 12 кайманов. В прошлые годы потомство было меньше - 4 и 6 детенышей.

Крокодиловых кайманов разводить в неволе не просто. Самка откладывает яйца, затем их помещают в инкубатор. Там они находятся 80 - 90 дней под наблюдением сотрудников отдела «Акватеррариум». В инкубаторе поддерживается определенная температура и влажность.

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