2018-10-24T11:41:48+03:00
Общество

На выезде из Самары со стороны ТЦ «Мега» могут расширить дорогу

Автомобилисты жалуются, что устали стоять в ежедневных пробках из-за сужения проезжей части
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: DORSIGNALФото: DORSIGNALФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Жители Самары продолжают жаловаться на заторы на въезде в город со стороны Московского шоссе. Если сначала недовольство вызывал светофор на пешеходном переходе в районе гостиницы «Моя», то сейчас самарцы связывают возникновение пробки со слишком узкой дорогой.

- Разве это нормально, что на въезде в город дорога идет в две полосы? Каждый день не только мы, жители поселков Красный Пахарь и Мехзавод и микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи, но и те, кто живет в центре Самары, стоим в ужасной пробке из-за этого сужения. Данная пробка начинается с поселка Новосемейкино, а то и раньше, - возмущаются местные жители.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, до конца года на пешеходном переходе возле гостиницы «Моя» будет установлен пешеходный светофор. Кроме того, из-за многочисленных жалоб жителей дорогу могут расширить.

- Указанный участок является частью автодороги федерального значения «Подъезд к Самаре от трассы М-5 «Урал» и находится на балансе ФКУ «Поволжуправтодор». Нами было направлено письмо в «Поволжуправтодор» с просьбой рассмотреть возможность доведения дороги до параметров магистрали общегородского значения за счет изменения ширины полос движения и других параметров, - рассказали представители минтранса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарскую область привезли вторую партию вакцин от гриппа для детей
На мэра Самары возбудили дело из-за передачи муниципальных автобусов частникам
Семья из Самары выиграла в лотерею 2 миллиона рублей
В Самарскую область собираются привлечь инвестиции из Беларуси и Узбекистана
Жителям Самарской области в ближайшее время представят стратегию развития региона
В Самарской области водитель автобуса, двигаясь задним ходом, сбил насмерть пенсионерку
Тоша и Кокоша принесли потомство: Самарцам покажут детенышей крокодиловых кайманов
В Самаре на Карла Маркса рухнул башенный кран
В Самарской области бесправный мотоциклист врезался в газовую опору и погиб
В Самаре на Партизанской убрали незаконную стоянку
В Самарской области водитель ВАЗа сбил насмерть лошадь
Россельхозбанк сохранит долю на рынке кредитования сезонных сельскохозяйственных работ на уровне 80%
Жители Железнодорожногого района Самары остались без воды из-за коммунальной аварии
Гандболистки «Лады» обыграли «Ставрополье» в матче чемпионата России
В Самаре на Авроре столкнулись "паровозиком" 4 авто
В Самаре временно перестали принимать транспортные карты
Самарский ХК ЦСК ВВС победил «Дизель»
Тольяттинская «Лада» в домашнем матче обыграла «Барс»
На пересечении ул Ново-Садовой и Советской Армии все же построят 2-уровневую развязку
Жительница Тольятти ножом приучала мужа к морали
"Зенитовцы" предложили назвать самарский аэропорт именем Александра Анюкова
Футболист "Крыльев Советов" Евгений Башкиров решил извиниться перед фанатами и подарил им билеты на игру с "Зенитом"
В Самаре два здания заберут у чиновников и отдадут детям под садики
В Самаре 18-летний торговец информацию о наркотиках находил в интернете
Дальнейшие назначения будут : Дмитрий Азаров формирует правительство
Губернатор пообещал 250 дольщикам в этом году новоселье
В Самаре Гридасова проводили в отставку