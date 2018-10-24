На выезде из Самары со стороны ТЦ «Мега» могут расширить дорогу

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-24T11:41:48+03:00

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Жители Самары продолжают жаловаться на заторы на въезде в город со стороны Московского шоссе. Если сначала недовольство вызывал светофор на пешеходном переходе в районе гостиницы «Моя», то сейчас самарцы связывают возникновение пробки со слишком узкой дорогой.

- Разве это нормально, что на въезде в город дорога идет в две полосы? Каждый день не только мы, жители поселков Красный Пахарь и Мехзавод и микрорайонов Новая Самара и Крутые Ключи, но и те, кто живет в центре Самары, стоим в ужасной пробке из-за этого сужения. Данная пробка начинается с поселка Новосемейкино, а то и раньше, - возмущаются местные жители.

Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, до конца года на пешеходном переходе возле гостиницы «Моя» будет установлен пешеходный светофор. Кроме того, из-за многочисленных жалоб жителей дорогу могут расширить.

- Указанный участок является частью автодороги федерального значения «Подъезд к Самаре от трассы М-5 «Урал» и находится на балансе ФКУ «Поволжуправтодор». Нами было направлено письмо в «Поволжуправтодор» с просьбой рассмотреть возможность доведения дороги до параметров магистрали общегородского значения за счет изменения ширины полос движения и других параметров, - рассказали представители минтранса.