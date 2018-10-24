В Самарской области водитель автобуса, двигаясь задним ходом, сбил насмерть пенсионерку

СЕГОДНЯ 12:11 2018-10-24T12:11:28+03:00

Женщина находилась на проезжей части, не собираясь ее переходить

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Во вторник, 23 октября, примерно в 9:10 в селе Орловка Кошкинского района произошло ДТП, в котором погиб человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 52-летний водитель автобуса ПАЗ, двигаясь задним ходом от дома № 33 по улице Октябрьской в сторону дома №12, не убедился в безопасности маневра и сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка стояла на проезжей части справа по ходу движения автобуса.

В результате случившегося женщина получила серьезные травмы и на машине скорой помощи была доставлена в ближайшую больницу. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшую, она скончалась. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.