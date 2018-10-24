2018-10-24T12:35:57+03:00
Общество

Жителям Самарской области в ближайшее время представят стратегию развития региона

Работа над ее корректировкой уже подходит к концу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В Самарской области в ближайшее время будет завершена работа над стратегией развития региона, которая ведется уже на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, разработка стратегии развития Самарской области началась с обсуждения планов развития в муниципалитетах, а затем были проведены 7 стратегических сессий, каждая из которых имела свое тематическое направление. На этих сессиях поднимались вопросы экономики, ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, а также развития малых городов и сел.

Как рассказал губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 23 октября, в эфире программы «Главная тема» на телеканале «Россия24», в ближайшее время будут утверждены все муниципальные стратегии развития, которые обсуждались и разрабатывались вместе с жителями.

- Я такой опыт имел когда-то в Самаре. Мы вместе с жителями разработали долгосрочную стратегию развития города, которая, кстати, была признана лучшей в стране. Сейчас у нас есть такой же успех, правда, не в областной столице, а в Кинеле, - рассказал Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что после утверждения муниципальных стратегий развития будет завершена и корректировка стратегии долгосрочного развития Самарской области. После окончательной готовности этих стратегий их представят жителям региона.

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