В Самарскую область собираются привлечь инвестиции из Беларуси и Узбекистана

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-24T12:56:01+03:00

лава региона рассказал, что обсуждали на экономических форумах в Белоруссии и Узбекистане и как они повлияют на развитие Самарской области.

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В Самарскую область привлекут инвестиции. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на программе «Главная тема», которая прошла 23 октября на телеканале «Россия 24. Самара». Глава региона рассказал, что обсуждали на экономических форумах в Белоруссии и Узбекистане и как они повлияют на развитие Самарской области.

- Моя задача как губернатора - находить взаимовыгодные контакты для повышения уровня благосостояния населения Самарской области, работать над созданием новых рабочих мест, привлекать инвестиции. Именно этим я и занимался на форумах, - прокомментировал Дмитрий Азаров.

На форуме в Беларуси в этом году подписали два соглашения о сотрудничестве. Теперь сотрудничать будут Самарская губернская дума и Могилевский областной Совет депутатов, а также глава Самары Елена Лапушкина и председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев о сотрудничестве между городами.

Губернатор региона рассказал, что три года организовывал форум в Беларуси, так как возглавлял комитет региональной политики в Совете Федерации. Это позволило ему наработать тесные контакты.

Дмитрий Азаров отметил, что у Самарской области с Узбекистаном и Белоруссией растет товарооборот.

- Если мы из Беларуси импортируем больше, то в Узбекистан мы больше экспортируем, и это для нас более интересно, - считает глава региона. – Мы обсудили направления создания совместных предприятий на территории Самарской области. Это значит, что появятся новые рабочие места. Это касается разных сфер, например, сборки лифтов, сборочного производства трамваев в Самаре. Все это требует технико-экономического обоснования, отработки, но к этому есть хорошие предпосылки.

Кроме того, на форумах обсудили развитие экономических связей малого и среднего бизнеса, гуманитарного, культурного, образовательного обмена. Азаров добавил, что Самарская область и Беларусь сотрудничает в сфере здравоохранения – борьбы с онкозаболеваниями.

В Узбекистане делегация Самарской области подписала ряд деклараций о намерениях. Так, планируется заключить соглашения о сотрудничестве с Хорезмской и Наманганской областями.

- Особенно успешной получилась презентация продукции самарских промышленных производителей, в том числе производителей сельхозтехники Евротехника» и «Пегас-Агро», - рассказал Дмитрий Азаров. – А «Узбектекстильпром» заинтересован создать в Самарской области оптово-распределительный центр по реализации продукции легкой промышленности республики. Мы рассказали об уникальных возможностях ведения бизнеса в нашем регионе (это касается ОЭЗ, ТОСЭР, технопарков, индустриальных парков) и рассчитываем на привлечение инвестиций.