Семья из Самары выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-24T13:10:57+03:00

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В Самарской области появились еще одни миллионеры. Ими стали супруги Александр и Анастасия Потемкины из Самары. В число богачей семья попала совершенно случайно и благодаря толике удачи. Молодые люди купили лотерейный билет на тираж «Жилищной лотереи» и выиграли 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Поучаствовать в розыгрыше супруги решили в канун Нового года. Кроме того, купить лотерейный билет Анастасии советовали и родители. Однако, когда в первый день 2018 года девушка проверила билеты, то они оказались без выигрыша. В итоге супруги просто выкинули билеты в мусорное ведро, а через неделю Анастасии пришло СМС о том, что она стала обладательницей приза в 2 миллиона рублей.

- Не знаю, как так получилось, но я перепутала тиражи. Нужный розыгрыш проходил 7 января, на Рождество. Стала проверять билеты и оказалось, что один выиграл 100 рублей, а второй — 2 миллиона рублей. Когда увидела это, меня затрясло, и мы начали судорожно искать билеты, которые уже успели выкинуть, - вспоминает Анастасия.

На выигранные в лотерее деньги Потемкины купили квартиру в новостройке. Сейчас в этом доме ведутся отделочные работы. Долгожданные ключи от первого собственного жилья семья получит в декабре.