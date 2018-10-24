2018-10-24T13:10:57+03:00
Общество

Семья из Самары выиграла в лотерею 2 миллиона рублей

Супружеская пара потратила свой выигрыш на покупку квартиры
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба "Столото"Фото: пресс-служба "Столото"
Изменить размер текста:

В Самарской области появились еще одни миллионеры. Ими стали супруги Александр и Анастасия Потемкины из Самары. В число богачей семья попала совершенно случайно и благодаря толике удачи. Молодые люди купили лотерейный билет на тираж «Жилищной лотереи» и выиграли 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Столото».

Поучаствовать в розыгрыше супруги решили в канун Нового года. Кроме того, купить лотерейный билет Анастасии советовали и родители. Однако, когда в первый день 2018 года девушка проверила билеты, то они оказались без выигрыша. В итоге супруги просто выкинули билеты в мусорное ведро, а через неделю Анастасии пришло СМС о том, что она стала обладательницей приза в 2 миллиона рублей.

- Не знаю, как так получилось, но я перепутала тиражи. Нужный розыгрыш проходил 7 января, на Рождество. Стала проверять билеты и оказалось, что один выиграл 100 рублей, а второй — 2 миллиона рублей. Когда увидела это, меня затрясло, и мы начали судорожно искать билеты, которые уже успели выкинуть, - вспоминает Анастасия.

На выигранные в лотерее деньги Потемкины купили квартиру в новостройке. Сейчас в этом доме ведутся отделочные работы. Долгожданные ключи от первого собственного жилья семья получит в декабре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарскую область привезли вторую партию вакцин от гриппа для детей
На мэра Самары возбудили дело из-за передачи муниципальных автобусов частникам
В Самарскую область собираются привлечь инвестиции из Беларуси и Узбекистана
Жителям Самарской области в ближайшее время представят стратегию развития региона
В Самарской области водитель автобуса, двигаясь задним ходом, сбил насмерть пенсионерку
На выезде из Самары со стороны ТЦ «Мега» могут расширить дорогу
Тоша и Кокоша принесли потомство: Самарцам покажут детенышей крокодиловых кайманов
В Самаре на Карла Маркса рухнул башенный кран
В Самарской области бесправный мотоциклист врезался в газовую опору и погиб
В Самаре на Партизанской убрали незаконную стоянку
В Самарской области водитель ВАЗа сбил насмерть лошадь
Россельхозбанк сохранит долю на рынке кредитования сезонных сельскохозяйственных работ на уровне 80%
Жители Железнодорожногого района Самары остались без воды из-за коммунальной аварии
Гандболистки «Лады» обыграли «Ставрополье» в матче чемпионата России
В Самаре на Авроре столкнулись "паровозиком" 4 авто
В Самаре временно перестали принимать транспортные карты
Самарский ХК ЦСК ВВС победил «Дизель»
Тольяттинская «Лада» в домашнем матче обыграла «Барс»
На пересечении ул Ново-Садовой и Советской Армии все же построят 2-уровневую развязку
Жительница Тольятти ножом приучала мужа к морали
"Зенитовцы" предложили назвать самарский аэропорт именем Александра Анюкова
Футболист "Крыльев Советов" Евгений Башкиров решил извиниться перед фанатами и подарил им билеты на игру с "Зенитом"
В Самаре два здания заберут у чиновников и отдадут детям под садики
В Самаре 18-летний торговец информацию о наркотиках находил в интернете
Дальнейшие назначения будут : Дмитрий Азаров формирует правительство
Губернатор пообещал 250 дольщикам в этом году новоселье
В Самаре Гридасова проводили в отставку