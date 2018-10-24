2018-10-24T17:10:05+03:00
Общество

Самый богатый депутат Самарской губдумы за год заработал на 30 квартир

Доход Андрея Мурзова за 2017 год составил 68 миллионов рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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Аналитики провели в Самарской области необычное исследование. Они узнали годовые доходы депутатов и чиновников и сравнили их со средними ценами на недвижимость.

Исследование, которое проводили специалисты онлайн-сервиса N1.RU, показало, что по итогам за 2017 год самым богатым депутатом Самарской губернской думы стал Андрей Мурзов. Его годового дохода в 68 млн рублей хватит на 30 однокомнатных или 16 трехкомнатных квартир.

Немного меньше за прошлый год заработал известный строитель и депутат Владимир Кошелев — 58,7 млн рублей. Его годового дохода хватит на 26 «однушек» или почти на 14 «трешек». А вот среди депутатов гордумы больше всего заработала Анна Сараева — 51,7 млн рублей. На эти деньги она могла бы купить 23 однокомнатные квартиры или 12 трехкомнатных квартир.

Отметим, что губернатор Дмитрий Азаров, который заработал в 2017 году 6 миллионов рублей, смог бы приобрести всего 3 недорогие «однушки» или одну трехкомнатную квартиру.

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