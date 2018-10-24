В Самаре устранили сбой в работе транспортных карт

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-24T15:15:01+03:00

Владельцы транспортных карт снова смогут воспользоваться ими в трамваях и автобусах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Жители Самары теперь вновь смогут расплачиваться в общественном транспорте с помощью транспортных карт. Сбой в работе транспортного оператора, который произошел утром в среду, 24 октября, устранен.

- В настоящее время система восстановлена, все работает, - рассказали представители трамвайно-троллейбусного управления Самары.

Напомним, что из-за сбоя программного обеспечения владельцы безлимитных транспортных карт, карт школьника/студента сегодня утром ездили на общественном транспорте совершенно бесплатно. Терминалы у кондукторов не работали, поэтому они принимали плату за проезд только наличными. В качестве билетов они выдавали пассажирам бумажки с написанными от руки стоимостью проезда и номером маршрута или билеты старого образца.