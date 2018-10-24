В Самаре выбрали регионального оператора для вывоза и утилизации мусора
В Самарской области определились с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Победителем конкурса стало ООО «Экостройресурс», сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Компании, с которой планируется заключить договор на ближайшие 9 лет, предстоит заниматься вывозом и утилизацией мусора на территории всего региона. Ее работа будет направлена на снижение вредного воздействия ТКО, увеличение доли утилизации отходов и минимизацию их захоронения.
- В регионе будет работать единая структура, которой предстоит отвечать за весь комплекс вопросов по работе ТКО. Бесхозные свалки, «левые» рейсы мусоровозов, неразберихи с тарифами должны уйти в прошлое. Теперь мы четко знаем, с кого спрашивать, и спрашивать будем по всей строгости, - отметил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.
Региональный оператор начнет работать на территории региона с 1 января 2019 года.