"Наша служба - это возможность делать мир лучше!" На звание "Мисс самарская полиция-2018" претендует эксперт-криминалист

СЕГОДНЯ 16:07 2018-10-24T16:09:51+03:00

Анастасия ждет поддержки от своих друзей и читателей "КП-Самара" Фото: из архива "КП"

Продолжается прием заявок на конкурс "КП-Самара", ГУ МВД по региону и Общественного совета при Главном управлении

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Продолжается прием заявок на конкурс "Комсомольской правды - Самара", областного ГУ МВД России и Общественного совета при Главном управлении - "Мисс самарская полиция - 2018". Принять участие в нем может каждая действующая сотрудница ОВД, а также женщины - ветераны МВД. Очаровательные стражи порядка уже активно присылают свои победы. Очередная претендентка на победу - эксперт-криминалист отдела МВД по Самаре Анастасия Горохова.

- Для меня служба в полиции – это возможность делать мир лучше, приносить пользу обществу и государству и проживать жизнь с чувством гордости. Я считаю службу в полиции исключительно необходимой и важной, так как, на мой взгляд, соблюдение прав, закона и интересов человека является высшей ценностью современного государства, - делится лейтенант полиция, которая в органах внутренних дел служит с 2012 года.

Анастасия подчеркивает, что служба в полиции подразумевает под собой ответственность, дисциплинированность, полную самоотдачу.

- Ведь ценой нашей ошибки может стать человеческая судьба, а иногда и жизнь. Эксперты-криминалисты, на мой взгляд, играют важнейшую роль в нашем общем деле, ведь мы помогаем следователям и оперативникам выяснить необходимые детали, которые приведут к успешному разрешению самых сложных дел, - рассказывает Анастасия.

Для участия в конкурсе необходимо до 29 октября прислать на электронную почту kpsamara@phkp.ru, mvd63@mvd.gov.ru, sergo966@gmail.com, mikhail.goryunov@phkp.ru свою фотографию и рассказ о себе. Проголосовать за участниц жители Самарской области смогут с 30 октября до 7 ноября. Участницы и победителей конкурса ждут ценные призы и подарки!

Ознакомиться с другими участницами конкурса можно по ССЫЛКЕ

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