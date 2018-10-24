2018-10-24T17:39:10+03:00
Общество

«Гагаринская» вошла в число самых красивых станций метро в России

Станция выполнена в космическом стиле
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: metrosamara.ruФото: metrosamara.ru
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Столичные журналисты составили рейтинг самых красивых станций метро, которые находятся на территории России. В него попали семь городов: Новосибирск, Казань, Самара, Челябинск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург.

По мнению журналистов издания РБК, в Самаре самой необычной и красивой архитектурой может похвастаться станция метро «Гагаринская». Эту станцию назвали по одноименной улице, под которой она расположена. Открыли ее в конце 1993 года. Станция выполнена в космическом стиле: колонны сделаны в виде ракетных сопел, а панно на стенах изображают звезды и планеты. Дизайн разработали Юрий Мусатов и Алексей Панин.

Отметим, что помимо «Гагаринской» в топ-7 попали такие станции, как «Обводной канал» в Санкт-Петербурге, «Комсомольская площадь» в Челябинске, «Московская» в Нижнем Новгороде, «Ботаническая» в Екатеринбурге, «Сибирская» в Новосибирске и «Площадь Габдуллы Тукая» в Казани.

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